Kafede sıra dışı anlar! Vinç çağırdılar: 40 metre yüksekte tavla oynadılar

İstanbul Arnavutköy'de bir kafeye gelen iki müşteri, teras manzarasında çay içmek istediklerini söyleyince olay beklenmedik bir hal aldı. İşletme sahibinin esprili şekilde "Vinç çağırayım mı?" sorusuna "Evet" yanıtını veren müşteriler, gerçekten vinçle 40 metre yüksekliğe çıkarıldı.

Merkez Mahallesi'nde bulunan butik kafede yaşanan olayda, vinçle yukarı çıkarılan iki kişi, orman manzarasına karşı çay içip tavla oynadı. O anlar drone kamerasıyla kaydedildi. Şaka olarak başlayan diyaloğun gerçeğe dönüşmesi çevredekilerin de dikkatini çekti.

"Vincin sahibi de çılgın çıktı"

Kafe işletmecisi Neslişah Zengin, yaşananları "Dün akşam 2 müşterimiz gelerek açık alanda çay içmek istedi. Ben de 'Vinç çağırayım size isterseniz' dedim. Onlar 'Tamam' dedi, ben de çağırdım. Arnavutköy yeşil alanların bol olduğu bir yer. Şu anda yüksekte oturarak çay içip tavla oynuyorlar manzara eşliğinde. Biz şakalaşmıştık ama gerçek olabileceğini, vinç işletmecisinin bunu kabul edebileceğini bilmiyordum. O da çılgın çıktı" şeklinde anlattı.

"Kafeci arkadaşım arayınca kıramadım"

Vinç operatörü Mehmet Sayit Kahraman ise, sürece nasıl dahil olduğunu şöyle açıkladı:

"Arkadaşlar burada keyif yapıyorlar, geldiler 'Biz yüksekte çay içmek istiyoruz' İşletme sahibi arayınca -benim arkadaşım kendisi- şaşırdım ama geldim, tamam dedim. Biz de zevk alarak bekliyoruz."