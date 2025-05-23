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Kafeden 1000 lira çaldı, bıraktığı not şaşkınlık yarattı

Afyonkarahisar'da gece girdiği kafenin kasasından 1000 lira çalan hırsızın bıraktığı not şaşkınlık yarattı.

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Kafeden 1000 lira çaldı, bıraktığı not şaşkınlık yarattı
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Afyonkarahisar'da dün gece 02.00 sıralarında bir kafeye hırsız girdi. 

Yeniyol Caddesi'ndeki kafede yapılan incelemede, zanlının kasa çekmecesine "Lütfen şikayetçi olmayın, paraya çok ihtiyacım var" notu bıraktığı tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada, şüphelinin daha önceden de birçok hırsızlık kaydı bulunduğu, Afyonkarahisar'da ikamet etmesine rağmen olay gecesi bir otelde konakladığı öğrenildi.

Yakalanıp gözaltına alınan M.Y., Emniyet'teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA