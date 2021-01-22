Kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi

Kurban Bayramı tatili sonrasında artan vaka sayıları ile pandemide yeniden kısıtlamalara gidildi. Sokağa çıkma kısıtlaması, kafe ve restoranların çalışmalarının düzenlenmesi bu kısıtlamalardan bazıları olurken, vatandaşlar kafeler ne zaman açılacak, sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan restoran ve kafelerin durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Restoran ve kafelerin açılmasına dair yeni bir değerlendirme yapacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Restoran işletmeciliği konusunda ise, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir." dedi.