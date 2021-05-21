Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının'izinsiz' çekilmesine ilişkin "suç işlemeye tahrik" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlamalarından hakkında dava açılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılanmasına başlandı.

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Kaftancıoğlu katılmazken avukatı hazır bulundu. Duruşmaya, Fahrettin Altun'un avukatları da katıldı.

Müşteki Altun'un avukatı Sezgin Tunç, sanık Kaftancıoğlu hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Katılma talebinde bulunuyoruz. Sanığın dosya içerisindeki beyanları ve delillere göre suçu işlediği sabittir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Avukat Tunç, bu konu ile alakalı İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesinde, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında da "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasından dava açıldığını, dosyanın derdest olduğunu belirterek, her iki dava dosyasının birleştirilmesini talep etti.

Sanık Kaftancıoğlu'nun avukatı Lahika Karaduman ise müvekkilinin görevi sebebiyle mazeretli olduğunu belirterek, bir sonraki celse duruşmada hazır edeceklerini söyledi.

Kaftancıoğlu duruşmaya katılmadı

Yeniden söz alan Fahrettin Altun'un avukatı Tunç, sanık Kaftancıoğlu'nun davadan haberdar olduğunu ifade ederek, hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki Fahrettin Altun'un suçtan zarar görme ihtimaline karşı davaya katılma talebini kabul etti.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş hakkında İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın iddianame örneğinin istenmesine karar veren mahkeme, iddianame geldiğinde her iki dosyanın birleştirilmesi hususunda mahkemeye muvafakat verilip verilmeyeceğinin sorulmasını kararlaştırdı.

Mahkeme, davaya ilişkin hazırlanan tensip zaptında mazereti olmaksızın duruşmaya gelmediği takdirde hakkında zorla getirme karar çıkarılacağı yönünde ihtarda bulunulan sanık Kaftancıoğlu hakkında, davetiyeye rağmen duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın, 21 Nisan'da aynı partiye mensup 2 kişiyle Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi'ne giderek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alıp kendisine ait cep telefonu ile fotoğraf çektiği belirtildi.

Özçağdaş'ın bu şekilde kayda aldığı görüntüyü partisinin il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği kaydedilen iddianamede, Kaftancıoğlu'nun bu eylemden sonra kişisel Twitter hesabından yazdığı yazılar üzerine Fahrettin Altun'un avukatının da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek şikayetçi olduğu aktarıldı.

İddianamede, Kaftancıoğlu'nun söz konusu yazıları sosyal medya hesabından paylaşmak suretiyle "suç işlemeye tahrik" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediği savunularak, 9 aydan, 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianameyi kabul eden Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi, hazırladığı tensip zaptında sanık Kaftancıoğlu'na duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmasına, mazereti olmaksızın duruşmaya gelmediği takdirde hakkında zorla getirme karar çıkarılacağı yönünde ihtarda bulunulmasına karar vererek, duruşmanın 21 Mayıs'ta yapılmasını kararlaştırmıştı.