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Kaftancıoğlu için beraat kararı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a ‘hakaret ettiği’ iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Dünya Gazetesi
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Kaftancıoğlu, 14 Nisan 2020’de Altun’un Üsküdar’daki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna dair iddialarla ilgili açıklama yapmıştı. Anadolu Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kaftancıoğlu’nun yaptığı açıklamada Altun’a hakaret ettiği iddia edilmişti.

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