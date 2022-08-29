Kaftancıoğlu ifade verdi: 'Diktatör' kelimesi hitap değil eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "diktatör" diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında yeniden soruşturma açılan siyasi yasaklı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.

Kaftancıoğlu, Türkiye'deki politik ve siyasi olguları takip etmek ve tespit ettiği olumsuzlukların düzeltilebilmesi için gerekli tepkiyi göstermenin bir siyasetçinin asli vazifesi olduğunu belirterek, ana muhalefet partisine mensup bir siyasetçi olarak icra ettiği görevin kamusal bir görev olduğunu belirtti.

Kaftancıoğlu, soruşturmaya konu ifadelerin siyasi tartışma içinde eleştirel mahiyette kullanılmasının doğal olduğunu savunarak, küçük düşürme ve aşağılama kastının olmadığını iddia etti.

Canan Kaftancıoğlu, savcılık ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.