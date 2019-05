Kaftancıoğlu: Seçime dair bütün planlamamız hazır

17 Mayıs 2019

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine dair bütün planlamalarını hazırladıklarını belirterek, "Saha çalışmalarını 'ramazan', 'Ramazan Bayramı' ve 'bayram sonrasında yapılacaklar' olarak üç bölümde planladık." diye konuştu.

CHP'nin, İstanbul'daki seçim kampanyasının koordinasyonundan sorumlu İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul İl Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

İstanbul seçimlerinde saha çalışmalarını "ramazan", "Ramazan Bayramı" ve "bayram sonrasında yapılacaklar" olarak üç bölümde planladıklarını belirten Kaftancıoğlu, "Seçim gününde yapılacak çalışmalarımız da gerek sandık güvenliği gerek hukuk komisyonu çalışması bugünden başladı. 31 Mart seçimlerinde olduğu gibi bizler sahada Ekrem İmamoğlu'nu, Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini ama 23 Haziran'da bir farklılıkla Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı mağduriyetin aslında 16 milyon İstanbullunun mağdur edildiği anlamına geldiğini ve 17 günlük süreçte yaptıklarını vatandaşlarımızla paylaşacağız." dedi.

Kaftancıoğlu, 31 Mart seçimlerinde oy kullanmayan seçmen konusuna değinerek, "AKP'li yetkililerin kendi ağızlarından ifade ettiği oy kullanmayan seçmenlerin listelerinin kendilerinde olduğu ve buna dönük çalışmalar yaptıkları ifade ediliyor. CHP olarak bizde oy kullanmayan seçmenlerin listesi yok. Eğer AKP'li yetkililerin elindeki oy kullanmayan seçmenlerin listeleri varsa nereden almışlardır, kim vermiştir, bizlere bu listeler neden verilmemiştir diye sormak gerekir diye düşünüyorum." diye konuştu.

İl Başkanı Kaftancıoğlu, 31 Mart seçim sürecinde olduğu gibi çalışmalarına devam edeceklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Çalışmalara geçmiş dönemde partimizde görev almış milletvekillerimiz, yöneticilerimiz, üç bölgede görevlendirdiğimiz koordinatörlerimiz aracılığıyla katılacak. Yine İstanbul'da en yoğun nüfusa sahip 20 ilçe için oluşturduğumuz hemşehri komisyonlarımızın içerisinde olacaklar. Sayısı 150 bini geçen 'İstanbul Gönüllüleri' sahada Ekrem İmamoğlu'nun kampanya çalışmalarına katılacak. Türkiye'nin her yerinden gelen parti okulu eğitmenlerimiz, sandık başında görev alacak partililerimizi eğitmeye başladı. Bunların çalışmaları yapılacak. Tespit edilen kanaat önderleri tariflediğimiz gruplar tarafından ziyarete edilerek çalışmaları yapılacak. Türkiye'nin her yerinden gelen belediye başkanlarımız çalışmaların içerisinde yer alacaklar. Seçime dair bütün planlamamız hazır."

"Adaylarını çeken siyasi partiler var, onlara teşekkür ediyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, bu seçimin yerel seçim olmakla birlikte demokrasi anlayışının konuşulacağı bir seçime dönüşeceğini ifade ederek, şunları aktardı:

"İstanbul dışından bu kampanyaya katkıda bulunmak isteyen yurttaşlarımız var. CHP örgütleri var. Onlardan ricamız, şu anda bir bağış kampanyası düzenleniyor. Bağış kampanyasına hem katılımlarını göstermelerini hem de karınca kararınca yapabilecekleri destek neyse bu desteği vermelerini rica ediyoruz.

Adaylarını çeken siyasi partiler var. O siyasi partiler, bu seçimde çizmiş olduğumuz çerçeveyi gören, doğru analiz eden siyasi partiler. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Bu süreçte doğrudan Sayın İmamoğlu'nu destekleyen açıklama yapanlara da yapmayanlara da teşekkür ediyoruz."

"Kişisel verilere nasıl ulaşıldı?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçmen listelerini partilere gönderdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"YSK sitesine yeni bir sorgu ekranı konuldu ve bize seçmen listesi iletildi. Karşılaştırmalarımızı yaptık, bilgileri internet sitesine de koyduk. Tüm seçmenlerimiz kontrollerini yapabilir. Ama lütfen YSK sayfasında da 23 Haziran sayfaları için yeni bir başlık oluşturuldu, oradan da takip etsinler. 31 Mart'ta sandığa yansıyan millet iradesinin 7 atanmış YSK üyesi tarafından gasbedildiği bir süreç yaşadık, bu durum YSK'ye güveni zayıflatmıştır. İş bize düşüyor, bütün kontrollerimizi kendimiz yapmalıyız. Bir sorun olursa da lütfen CHP çağrı merkezlerine ulaşsınlar. YSK, 'Seçmen sayısında değişiklik yok, sadece kısıtlıları ekleyeceğiz ve ölenleri belirteceğiz.' dedi. Bunu da çok yakından takip ediyoruz. Bir de sandık kurullarının yenileneceğini söylediler."

Kişisel verilerin korunması konusuna da değinen Adıgüzel, "Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında hakkımız olmayan hiçbir veriye ulaşmaya çalışmadık. Ama İstanbul'da hangi memurun başkan, yardımcı olduğunu YSK kimseyle paylaşmıyor. Cezaevlerindeki seçmenleri paylaşmıyor. Kısıtlı seçmenleri bulabileceğimiz bir kaynak da yoktu. Fakat AKP'nin itirazlarını incelerseniz yasal hakları olmadan bu verilere ulaştıklarını görüyoruz. Bunlara nasıl ulaştılar, bunun istihbaratını nasıl elde ettiler? Sağlık Bakanlığı mı kısıtlı seçmenleri, zihinsel rahatsızlığı olanların listesini paylaştı? Oy kullanmayan seçmenlerin listesine nasıl ulaşıldı?" diye konuştu.

"22 Mayıs'ta 10 büyükşehir belediye başkanı İstanbul'da olacak"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da 31 Mart seçimlerinde Türkiye'nin en başarılı partisinin CHP olduğunu vurgulayarak, bu başarının tesadüfi olmadığını anlattı.

Torun, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki 249 belediye başkanımızın çalışmalarından faydalanacağız. Onlar, belli sürelerde, belli ilçelerimizde bir koordinasyon içerisinde özellikle hemşehri gruplarına dokunarak, hemşehrileri ziyaret ederek çalışma sürdürecek. İstanbul'umuzun her bölgesinde, her mahallesinde, her sokağında mutlaka hemşehrimiz ile bir araya geleceğiz. 16 milyon İstanbulluya bunu anlatacağız. 22 Mayıs Çarşamba günü 10 büyükşehir belediye başkanımız İstanbul'da olacak. Ekrem Bey ile birlikte bir çalışma sürdürecekler. Bu çalışmalar daha sonraki günlerde de periyodik devam edecek."

Kaynak: AA