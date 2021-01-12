Kaftancıoğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Soylu hakkında suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu ve manevi tazminat davası açtı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kaftancıoğlu İstanbul Anadolu Asliye Hukuk mahkemesinde Erdoğan için 1,000,001 TL Soylu için 1 milyon TL manevi tazminat davası açtı.

Açıklamada ilgili suç duyususu ve tazminat davalarının Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin Erdoğan'ın, "İstanbul İl Başkanı orada, o zaten bir DHKP-C militanıdır" açıklaması; Soylu'nun ise, "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır." twitter paylaşımı sonrası yapıldığı belirtildi.

Kaftancıoğlu ayrıca Erdoğan ve Soylu hakkında hakaret, görevi kötüye kullanma, yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarını işledikleri iddiasıyla "iddianame tanzim edilmesi ve kamu davası açılması" için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi de verdi.