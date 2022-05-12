Kaftancıoğlu'nun cezası onandı, Kılıçdaroğlu milletvekillerine çağrı yaptı

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararı açıkladı. Kaftancıoğlu'nun üç ayrı davadan aldığı cezalar onanırken, iki dava ise düşürüldü.

Karar sonrasında açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu, "Burada mesele Canan Kaftancıoğlu’na ne ceza verildi, nasıl verildi meselesinin ötesinde bu ülkede hukukun geldiği nokta ve hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet. Bundan dolayı merak edeni, arayan soran dostlarıma şunu söylemek isterim ki; biz iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil 84 milyon için hukuku ve hukukun üstünlüğünü sağlayıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çalışmaya devam edeceğini söyleyen Kaftancıoğlu, "Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek götüreceğiz. İşte o zaman bu ülkede gerçek adalet ve gerçek hukuk tesis edilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu milletvekillerini İstanbul'a çağırdı

Kararın ardından Twitter'dan paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" ifadeleri ile milletvekillerini İstanbul'a çağırdı.