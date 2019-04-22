Kağıthane'de 10 bina tahliye edildi
Kağıthane'de çöken 4 katlı binanın etrafındaki 10 bina boşaltıldı.
Kağıthane'nin Çağlayan Mahallesi Akıcı Sokağı'nda bir inşaatın istinat duvarında meydana gelen çökmenin ardından tahliye edilen binalardan biri yıkıldı. İki otomobil binanın enkazı altında kaldı.
Olayın ardından İstanbul Valiliği, çöken binanın çevresindeki 10 binanın tahliye edildiğini ve gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını bildirdi.
Yıkılan binanın sabah saatlerinde boşaltılmış olması olası can kaybı ve yaralanmaların önüne geçerken, olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA