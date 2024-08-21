Kağıthane'de Filistinli iş insanının öldürülmesiyle ilgili 3 katil zanlısı Romanya’da yakalandı

Kağıthane'de Filistinli iş insanının hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından yurt dışına kaçan 3 şüpheli, Romanya'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 18 Ağustos akşamı saat 22.20'de Kağıthane'de silahlı kavga olduğunun belirlenmesi üzerine ivedi şekilde olay yerine intikal edildiği, olaya ilişkin geniş kapsamlı çalışma başlatıldığı belirtildi.

Kimlik bilgileri belirlenen A.A.E.Q, F.M. ve E.K'nin silahla açılan ateş sonucu yaralandığı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından A.A.E.Q'nun hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan F.M'nin hayati tehlikesi bulunurken, E.K'nin tedavisinin bilinci açık şekilde sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, alacak verecek meselesinden kaynaklanan saldırının faillerinin G.S, T.S, S.A, S.A.S.O, L.E.E. ve H.B. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Mağdurlara silahla ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden G.S, T.S. ve S.A'nın olaydan sonra 19 Ağustos günü saat 00.48'de Kırklareli'nden yurt dışına çıktıklarının tespitinin gerçekleştirildiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devam eden çalışmalarda, 20 Ağustos 2024 tarihinde Interpol ile yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda ülkemizden çıkış yapan G.S., T.S ve S.A. isimli şüpheli şahıslar, ülkemize getirilmek üzere Romanya'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir. Her suç ve suçlunun yurt içinde ve yurt dışında takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Bu arada, şüphelilerle beraber hareket eden ve kaçmalarına yardım ettiği belirlenerek yakalanan L.E.E, I.A, A.F.M.M. ve P.Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Romanya Interpol birimiyle irtibata geçildi

Çalışmalar kapsamında, olaydan sonra 3 araç değiştirerek 2,5 saat içinde yurt dışına çıkış yapan G.S, T.S. ve S.A'nın izini süren ekipler, zanlıların ilk önce Bulgaristan'a, oradan da Romanya'ya geçtiğini tespit etti.

Zanlıların İsrail'e kaçmak üzere uçağa bindiklerini belirleyen İstanbul polisi, Romanya Interpol birimiyle irtibata geçerek ortak çalışma başlattı.

Kırmızı bülten çıkarılması için başlatılan çalışma sürüyor

Kırmızı bülten çıkartılması zaman aldığından ve bu aşamada herhangi bir gecikmeye yer verilmemesi amacıyla şüphelilerin yakalanması için kırmızı bültene ilişkin kriterler çerçevesinde Türkiye Interpolü tarafından çekilen "difüzyon'' mesajına olumlu yanıt veren Romanya Interpol birimi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu arada, zanlıların iadesi kapsamında ilgili makamlarca kırmızı bülten çıkarılması için başlatılan çalışmanın sürdüğü belirtildi.