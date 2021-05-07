Kahire'deki görüşmeler sona erdi: Mısır'dan açıklama

Türkiye ile Mısır arasında yıllar sonra yapılan ilk üst düzey görüşmelerde Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz'de güvenlik konuları ele alındı.

Yıllardır sorunlu olan ilişkileri düzeltmeye çalışan iki ülkenin bakan yardımcısı düzeyinde yürüttükleri ilk resmi görüşmeler dün sona erdi.

Kahire'de iki gün süren istikşafi görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan dün akşam yazılı açıklamada, "Görüşmelerde ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur." denildi.

Açıklamada görüşmeler "samimi havada ve kapsamlı içerikte" olarak nitelendi. Açıklamada iki ülkenin görüşmenin sonuçlarını değerlendirdikten sonra atılacak adımları kararlaştıracağı ifade edildi.

Reuters'in bildirdiğine göre, Mısır'dan iki istihbarat kaynağı, iki ülke arasında Libya konusundaki sorunları gidermek amacıyla Libya'nın da katılacağı üçlü bir toplantı düzenlemek üzere Ankara'nın hazır olduğunu ifade ettiğini belirtti.

Aynı kaynaklar heyetin, Türkiye'nin Müslüman Kardeşler liderlerini Mısır'a iade etmeyeceğini de belirttiğini ifade ettiler.