Kahraman, iki yıl APA'nın başkanlığını yürütecek
Meclis Başkanı Kahraman, iki yıl süre ile 41 üye ülkenin bulunduğu APA'nın dönem başkanlığını yürütecek.
Türkiye'nin Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Dönem Başkanlığının başlaması dolayısıyla TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın iki yıl boyunca APA'nın Başkanlığını yürüteceği bildirildi.
TBMM Basın Yayın Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kamboçya'da 01-04 Ekim tarihleri arasında yapılan Yürütme Komisyonu toplantısının son bulmasıyla birlikte Türkiye'nin, APA Dönem Başkanlığının başladığı hatırlatıldı.
Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın, Asya'daki siyasi kararlarda önemli etkisi bulunan, iki yıl süre ile 41 üye ülkenin bulunduğu, 20 gözlemci ülkenin katıldığı APA'nın başkanlığını aldığı belirtildi. Açıklamada, Türkiye'nin, geçen yıl aralık ayında yapılan oylamada yoğun siyasi ve diplomatik kulis ile başkanlığı almak isteyen Çin ve Pakistan'ın aday olmamasını sağladığı ve oybirliği ile APA dönem başkanlığına seçildiği kaydedildi.
Kaynak: AA