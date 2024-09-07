Kahramanmaraş 5.0'lik depremle sallandı: Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 2027'ye kadar sürecek uyarısı

Kahramanmaraş sabah saatlerinde 5 büyüklüğünde depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.31'de merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. Çevre illerden de hissedilen depremin ardından deprem bilimcilerden peş peşe açıklamalar geldi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, 2027 yılını işaret ederek artçı deprem uyarısında bulundu. Ercan, artçı depremlerin 2027'ye kadar sürebileceğini söyleyerek 6,2 büyüklüğüne kadar deprem uyarısı yaptı. Ercan'ın paylaşımı şöyle:

Kahramanmaraş Pazarcık M5, 09:32 7-9 kilometre, süre 4 saniye, kırık boyu 4 kilometre. 6 Şubat depreminin artçısıdır. Artçı depremler en az 2027’ye kadar M4-M6,2 arası aralıklarla sürecektir. Bir an önce deprem konutlarına geçmek gerekiyor. M5 bir hafta M4'ten küçük depremciklerle sönümlenecektir.