Kahramanmaraş depremi son yüzyılın en büyük ikinci depremi

Merkez üssü Kahramanmaraş’ta dün sabah saatlerinde ve öğle saatlerinde meydana gelen iki deprem, Türkiye’nin deprem tarihine geçti.

Deprem bu yıl dünyanın en büyük felaketi olarak kayda geçti. Kahramanmaraş Pazarcık’ta dün gece meydana gelen 7,7 şiddetindeki deprem son yüzyılın en büyük ikinci depremi olurken, dün öğle saatlerinde yine Kahramanmaraş Elbistan’ta yaşanan 7.6 büyüklüğündeki deprem son yüzyılın en büyük üçüncü depremi olarak kayıtlara geçti.

AFAD verilerine göre, son yüzyılın en büyük depremi ise 7.9 ile Erzincan’da yaşandı. Erzincan’da 27 Aralık 1939 yılında yaşanan depremde 33 bin kişi hayatını kaybetmiş, 100 bin kişi yaralanmıştı.

17 Ağustos'ta 18 bin kişi hayatını kaybetmişti

Son yüz yılda yaşanan en büyük dördüncü deprem 7,5 ile Çaldıran’da yaşandı. 24 Kasım 1976’da Van’ın Muradiye ilçesine bağlı Çaldıran’da yaşanan depremde 3 bin 840 kişi hayatını kaybetmişti.

17 Ağustos 1999’da Gölcük’te yaşanan depremin şiddeti ise 7,4 olarak kayıtlara geçmişti. 18 bin 373 kişinin hayatını kaybettiği depremde, 25 bin kişi de yaralanmıştı. Bu deprem son 100 yılda yaşadığımız beşinci büyük deprem olarak tarihteki yerini aldı.

Yine aynı yıl 12 Kasım’da ise Düzce’de meydana gelen 7,2’lik depremde 894 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 679 kişi ise yaralandı. Bu deprem de Türkiye’nin son yüz yılda yaşadığı 6’inci büyük deprem olmuştu.

Türkiye’de son yüz yılda yaşanan büyük depremlerde 7’inci sırada yer alan Van Depremi ise 23 Ekim 2011’de Tabanlı Köyü’nde meydana gelmiş, bu depremde de 601 kişi hayatını kaybetmişti. 2020 yılında Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelmiş ve 8’inci en büyük deprem olmuştu.

24 Ocak 2020 tarihinde 6,8 şiddetinde meydana gelen depremde 41 kişi hayatını kaybetmiş, binin üzerinde kişi ise yaralanmıştı.

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem de ise 116 kişi hayatını kaybetmiş, 1034 kişi de yaralanmıştı.