Kahramanmaraş depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı: Bugünkü gibi bir sabah uyanırsınız...

Kahramanmaraş’ta sabahın erken saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 09.31’de meydana gelen depremin merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak açıkladı. Deprem Adana, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman gibi çevre illerden de hissedildi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş depremi sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Görür, "Olması normal addedilen, artçı bir deprem. Bunun da artçıları olabilir. Çürük binalardan uzak durun" uyarısında bulundu. Naci Görür'ün paylaşımı şöyle:

"Kahramanmaraş, Ördektepe/Pazarcık’da 4,9 deprem oldu. Deprem hemen Sakçagöz fay segmanının kuzeye devamında ve olasılıkla Narlı Segmanı üzerinde. Olması normal addedilen, artçı bir deprem. Bunun da artçıları olabilir. Çürük binalardan uzak durun."

"Bir yerde bir deprem olmuş, binlerce kişi ölmüş"

Görür ikinci paylaşımında deprem dirençli kentler uyarısında bulundu. Görür şunları kaydetti:

-Dertleşme/uyarı/sitem, ne derseniz deyin tweeti: Tıpkı bugünkü gibi, bir sabah uyanırsınız, bir yerde bir deprem olmuş, binlerce kişi ölmüş.

-Ocaklar söner, acı, keder yurdu sarar. Televizyonlar bangır bangır bağırır, uzmanlar konuşur, halk sokaklara dökülür, yetkililer deprem bölgesine koşuşur. Belli bir zaman sonra olanlar unutulur.

-Hep aynı sahne. Bıkmadınız mı? Neden depreme dirençli kentler talep etmiyorsunuz? Siyasete bu doğrultuda talimat vermiyorsunuz? Neden çoluk çocuğumuzu, gencimizi, yaşlımızı tehdit eden bu olaya karşı bu kadar vurdumduymazsınız?

-Bu işi sizin isteğiniz, talebiniz, gözetiminiz ve denetiminiz ancak kurtarır. Siz mülkün sahibisiniz. En büyük gücünüz oyunuz. Hangi partiden ya da görüşten olursanız olun, gelin bu deprem işini bitirelim. Sevgiyle.