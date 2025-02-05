Kahramanmaraş depremleri ikinci yılında... Hangi kentte kaç dava açıldı, ne ceza çıktı?

Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde 53 binden fazla insan hayatını kaybederken, 120 bini aşkın insan yaralandı. Çok sayıda kenti etkileyen depremler binlerce bina hasar aldı. İnşa çalışmalarının devam ettiği bölgede açılan davalardan bazıları sonuçlandı, bazıları devam ediyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta yürütülen soruşturmaların önemli bir kısmı tamamlandı. Toplam 13 bin 196 ihbar, şikayet ve ölümlü olay incelendi. Soruşturmaların tamamlanmasının ardından 376 dava açıldı. Ayrıca 23 kamu görevlisi hakkında da dava açıldığı öğrenildi. Davaların 21'i karara bağlandı.

Gaziantep

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 Şubat'taki depremlerde kent merkezinde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmaların önemli bir kısmı tamamlandı. Bu kapsamda 81 sanık hakkında işlem yapıldı, 11 ayrı dosyada 10'u tutuklu 34 sanık hakkında dava açıldı. Yargılamaların tamamlandığı 6 davada 9 sanığa değişen sürelerde hapis cezası verildi.

Adıyaman

Adıyaman'da 9 bin 200 ihbar, şikayet ve ölümlü olay incelendi. Soruşturmaların tamamlanmasının ardından 420 dosya kapsamında dava açıldı. Ayrıca 32 soruşturma dosyası çerçevesinde kamu görevlileri hakkında da dava açıldığı öğrenildi. Üç ayrı ağır ceza mahkemesince yürütülen yargılamada 47 sanığın yer aldığı 39 dava karara bağlandı.

Malatya

Malatya'da yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar kapsamında 192 iddianame hazırlandı, 21 soruşturma devam ediyor. Davaların 144'ü ağır ceza, 47'si ise asliye ceza mahkemelerinde görülüyor. Açılan davalar kapsamında 280 sanık yargılanırken, bir dava sonuçlandı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da yıkılan 16 binada 111 kişinin öldüğü belirlendi. Kentte yıkılan binalara ilişkin 46 soruşturma yürütüldü, 14 kişi hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı, 25 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

Kilis

Kilis'te ise depremde 2 çocuğunu kaybeden ev sahibi hakkında binanın yıkılmasıyla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde yıkılan binalarda 17 bin 615 kişinin öldüğü belirlendi. Müteahhit, yapı denetim firması sorumlusu ve statik proje müelliflerinin de aralarında bulunduğu 750 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 196'sının öldüğü öğrenildi. Soruşturmalar kapsamında 554 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Osmaniye

Osmaniye'de 2 yıl önceki depremlerde 273 binanın yıkılması sonucu 1010 kişi hayatını kaybetti. Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca 11 binanın yıkımına ilişkin soruşturmalar tamamlandı, 43 sanık hakkında hazırlanan iddianameler ağır ceza mahkemelerince kabul edildi.

Diyarbakır

Diyarbakır'da depremlerde yıkılan Galeria Sitesi, Dündar, Hisami ve Yoldaş apartmanlarına ilişkin yargılanan 11 sanığa "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 4 aydan 17 yıl 6'şar aya kadar değişen sürelerde hapis cezası verildi.