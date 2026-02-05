Kahramanmaraş kura sonuçları açıklandı mı, TOKİ kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş. Kura çekimi saat 14.00'ta başlarken net sonuçlar sabırsızlıkla bekleniyor. On binlerce kişi "Kahramanmaraş kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekilişlerine yoğun bir ilgi söz konusu... Bugün ikinci kura için Kahramanmaraş seçilirken 6 Şubat depreminden etkilenen vatandaşlar yoğun bir başvuru yaptı. Kura devam ederken binlerce kişi "Kahramanmaraş kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
Kahramanmaraş kura sonuçları açıklandı mı?
Kahramanmaraş 8 bin 195 konut için kura saat1 14.00'te başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da törene katıldı. Kura devam ederken resmi sonuçlar henüz paylaşılmadı.
Kura sonuçlarının akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.
KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA CANLI İZLE
TOKİ kura sonuçları iki farklı yöntemle öğreniliyor. Vatandaşlar TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden sonuçlara ulaşabiliyor.