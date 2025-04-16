Kahramanmaraş Nurhak’ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde sabah saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 05.04’te, yerin 6,98 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.04'te merkez üssü Nurhak olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Sabah meydana gelen depremin neden olduğu sarsıntı birçok noktada hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açtı.