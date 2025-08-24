Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05.59’da kaydedilen depremin, yerin 19,74 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan olan 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 19,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.