Kahramanmaraş’ta 400 yataklı acil durum hastanesi açıldı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinin ardından sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla inşa edilen 400 yataklı Kahramanmaraş Acil Durum Hastanesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Çelik konstrüksiyon sistemiyle depreme dayanıklı olarak inşa edilen hastane, modern tıbbi cihazlarla donatılarak geniş kapsamlı sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyor.

Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinin sınırında bulunan hastanenin açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve diğer yetkililer katıldı.

Bakan Memişoğlu: Afetlere dayanıklı bir sağlık üssü

Açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanenin yalnızca deprem sürecinde değil, uzun vadede sağlık hizmetlerinin güçlenmesine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

"Bugün hizmete açtığımız 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanemiz, ‘önce insan’ vizyonumuzun en güzel örneklerinden biri. Depreme dayanıklı ağır çelik yapı tekniğiyle inşa edildi. 55 bin 755 metrekare alana sahip hastanemizde; 86 poliklinik, 12 ameliyathane, 12 yeni doğan yoğun bakım olmak üzere toplam 81 yoğun bakım yatağı, anjiyo ünitesi, fizik tedavi ve diyaliz gibi birçok özellikli birim bulunuyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılmış ve afet durumlarında 3 gün boyunca kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek kapasitede. Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bölgeye büyük katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise hastanenin sadece Kahramanmaraş’a değil, bölgedeki tüm vatandaşlara hizmet vereceğini vurguladı.

"Bu hastane, 97 bin metrekarelik bir sağlık kompleksi olarak 400 yatak kapasitesi, 86 poliklinik odası, 12 ameliyathane, 81 yoğun bakım yatağı ile büyük bir hizmet kapasitesine sahip. Anjiyografi ünitesi, diyaliz merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon imkanları ile son teknolojiye sahip altyapıya sahip. Afet durumlarında 3 gün boyunca kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek şekilde tasarlandı. Bölgedeki vatandaşlarımız artık daha güvenli ve donanımlı bir hastanede sağlık hizmeti alabilecek” ifadelerini kullandı.

Yeni şehir hastaneleri yolda

Sağlık yatırımlarının süreceğini belirten Yılmaz, Kahramanmaraş ve Hatay’a toplamda 2 bin yatak kapasiteli iki yeni şehir hastanesinin planlandığını açıkladı:

"Bin yatak kapasiteli Kahramanmaraş Şehir Hastanesi ve bin yatak kapasiteli Hatay Şehir Hastanesi projelerini tamamladık. İnşallah ihale süreçlerini de bu yıl içinde tamamlayarak, bölgeye iki güçlü sağlık yatırımı daha kazandıracağız" dedi.

Yeni açılan Kahramanmaraş Acil Durum Hastanesi, bölgedeki vatandaşlara modern ve kesintisiz sağlık hizmeti sunarak, özellikle afet anlarında kritik bir rol oynayacak.