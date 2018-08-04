Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

04 Ağustos 2018

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.09'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 14,93 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi Kaymakamı Haluk Koç, meydana gelen 4,3'lük depreme ilişkin, "Herhangi bir can veya mal kaybı bulunmamaktadır" dedi.

Ekiplerin araştırmalarını sürdürdüğünü aktaran Koç, "Elimize ulaşan ilk bilgilere göre, ilçemizde herhangi bir can veya mal kaybı bulunmamaktadır" diye konuştu.

Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan da depremle ilgili şu ana kadar kendilerine ulaşan sıkıntılı bir durumun bulunmadığını bildirdi.