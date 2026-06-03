Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi 3 Haziran 2026

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Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'ın son verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre deprem, saat 13.12'de meydana geldi. Merkez üssü Pazarcık olan depremin büyüklüğü 4,4 olarak ölçüldü.

Yerin 12,46 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Depremin ardından olumsuz bir durum yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

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