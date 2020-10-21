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Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstü vatandaşlara pazar kısıtlaması

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların belli saatlerde pazar yerine girişlerine kısıtlama getirildi.

Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstü vatandaşlara pazar kısıtlaması
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgınıyla mücadelede risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bulaş riskinin arttığı 07.00-10.00 ile 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaması kısıtlamasının devamına karar verilmiştir. Salgınla mücadelede risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın akşam 15.00'ten sonra sebze, meyve pazarlarına girişlerinin kısıtlanması kararlaştırılmıştır."

Kaynak: AA

65 yaş üstü kahramanmaraş

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