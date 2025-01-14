Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların tamamı yıkılmak üzere

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ardından ağır hasarlı binaların yıkımı için çalışmalar devam ediyor. Kent genelinde yıkım çalışmalarının yüzde 99'u tamamlanmış durumda. Geriye kalan binaların da kısa sürede yıkılarak alanların temizlenmesi planlanıyor.

Çalışmalar devam ederken, enkaz kaldırma işlemleri de eş zamanlı olarak devam ediyor. Yıkım sonrası boşaltılan alanların, ilerleyen süreçte sosyal alanlar veya yeni konut projeleri için değerlendirileceği ifade ediliyor.

Yıkım çalışması yaptıklarını belirten Ramazan Demirci, "Deprem sonrası Ebrar Sitesi tamamlanıyor ve yanı başındaki ağır hasarlı binaların da yıkımları sürüyor. İnşallah şehrimizi kısa sürede ayağa kaldıracağız" dedi.