Google Haberler

Kahramanmaraş'ta da korkutan deprem!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.19'da bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 4.2 büyüklüğünde olan deprem yerin 10.82 km derinliğinde gerçekleşti.

Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir deprem meydana geldi.

Saat 16.19'da gerçekleşen bu sarsıntının büyüklüğü 4.2 olarak ölçülürken, depremin yerin 10.82 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Kahramanmaraş'ta da korkutan deprem! - Resim : 1

19 Aralık 2025 - Son depremler listesi

• Göksun (Kahramanmaraş) - 4.2 - Derinlik: 10.82 km - Saat: 16:19:08
• Sarıuhanlı (Manisa) - 1.1 (ML) - Derinlik: 7.03 km - Saat: 15:46:36
• Merkez (Bayburt) - 2.1 (ML) - Derinlik: 7.77 km - Saat: 15:45:18
• Biga (Çanakkale) - 1.1 (ML) - Derinlik: 7.16 km - Saat: 15:37:33
• Seydişehir (Konya) - 1.2 (ML) - Derinlik: 7.00 km - Saat: 15:18:05
• Seydişehir (Konya) - 1.2 (ML) - Derinlik: 7.07 km - Saat: 15:07:42
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 (ML) - Derinlik: 4.23 km - Saat: 14:54:34
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.3 (ML) - Derinlik: 12.73 km - Saat: 14:51:37
• Biga (Çanakkale) - 0.8 (ML) - Derinlik: 5.66 km - Saat: 14:44:20
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 (ML) - Derinlik: 6.67 km - Saat: 14:26:35
• Onikişubat (Kahramanmaraş) - 2.2 (ML) - Derinlik: 7.01 km - Saat: 14:22:57
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.4 (ML) - Derinlik: 10.47 km - Saat: 14:22:26
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.4 (ML) - Derinlik: 10.24 km - Saat: 14:19:36
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.4 (ML) - Derinlik: 7.00 km - Saat: 14:16:26
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.8 (ML) - Derinlik: 13.14 km - Saat: 13:42:18
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.1 (ML) - Derinlik: 10.30 km - Saat: 13:23:48
• Emet (Kütahya) - 1.0 (ML) - Derinlik: 7.09 km - Saat: 13:12:14
• Kırkağaç (Manisa) - 0.9 (ML) - Derinlik: 7.00 km - Saat: 13:07:14
• Çavdır (Burdur) - 1.5 (ML) - Derinlik: 7.00 km - Saat: 13:01:48
• Tavşanlı (Kütahya) - 1.0 (ML) - Derinlik: 7.00 km - Saat: 12:39:37
• Kula (Manisa) - 0.9 (ML) - Derinlik: 5.04 km - Saat: 12:32:58
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.0 (ML) - Derinlik: 7.00 km - Saat: 11:58:21
• Mazıdağı (Mardin) - 1.6 (ML) - Derinlik: 7.00 km - Saat: 11:57:17
• Soma (Manisa) - 1.1 (ML) - Derinlik: 7.00 km - Saat: 11:37:44

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar