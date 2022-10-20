Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.34'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 8,31 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.