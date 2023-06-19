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Kahramanmaraş’ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son 10 saat içerisinde Malatya’da ve Adana’da 4 ve üzeri şiddetinde toplam üç deprem meydana geldi. 

Haber Merkezi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.21’de merkez üssü Göksun olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Öte yandan son 10 saat içerisinde Malatya’da ve Adana’da 4 ve üzeri şiddetinde toplam üç deprem meydana geldi. 