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Kahramanmaraş'ta minibüs kamyona çarptı: 8 ölü

Kahramanmaraş'ta minibüsün kamyona çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta minibüs kamyona çarptı: 8 ölü
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Kahramanmaraş yönüne giden ve sürücüleri henüz belirlenemeyen minibüs, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Beşoluk mevkisinde kamyona arkadan çarptı.

Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Minibüstekilerin Ankara'dan yola çıktıkları öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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