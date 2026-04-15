Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda düzenlenen silahlı saldırı, kentte büyük paniğe yol açtı. Olay, saat 13.30 sıralarında Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Saldırgan 8. sınıf öğrencisi

Vali Ünlüer, saldırganın 8. sınıf öğrencisi olduğunu ve iki sınıfa girerek ateş açtığını belirtti. İlk bilgilere göre saldırının 5. sınıfları hedef aldığı ifade edildi.

"Beş silah ve yedi şarjörle geldi"

Saldırganın sırt çantasıyla okula geldiği ve olayda birden fazla silah kullandığı aktarıldı. Vali Ünlüer, saldırıya ilişkin "Beş silah ve yedi şarjörle saldırıyı gerçekleştirdi" bilgisini paylaştı. Kullanılan silahların, saldırganın eski emniyet mensubu olduğu belirtilen babasına ait olabileceği değerlendiriliyor.

Saldırgan hayatını kaybetti

Vali Ünlüer, saldırganın da olay sırasında yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ünlüer, "O da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor" dedi.

Soruşturma başlatıldı, baba gözaltında

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, saldırganın babası U.E.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 4 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini duyurdu.

Bakan Gürlek ayrıca soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla yayın yasağı kararı alındığını belirterek, "Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin olayın ardından Kahramanmaraş'a hareket ettiği bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı da yaptığı açıklamada sürecin yakından takip edildiğini ve gerekli tüm müdahalelerin koordineli şekilde sürdürüldüğünü kaydetti. Ayrıca olayın incelenmesi için dört bakanlık başmüfettişinin görevlendirildiği bildirildi.

Siverek'teki saldırı sonrası ikinci olay

Öte yandan, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede bir gün önce yaşanan silahlı saldırıda 16 kişi yaralanmış ve saldırgan yaşamına son vermişti.