Kahramanmaraş'ta orman lojmanında yangın!
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait kullanılmayan ahşap lojmanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki bahçelere sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.
İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle lojmandan kopan yanıcı parçaların çevredeki bahçelere sıçraması sonucu küçük çaplı yangınlar da meydana geldi.
Ekiplerin hem lojmanda hem çevredeki alanlarda yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni isearaştırılıyor.