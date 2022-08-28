Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ın ilçe kırsalındaki Kısıklı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı yangın söndürme ekipleri yönlendirildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangın kısmi olarak kontrol altına alındı, bölge çok sarp olduğu için su takviyesinde zorlanıyoruz, ancak şu an için yangında bir ilerleme yok. Yangın bölgesi yerleşim yerlerine yakın biz bu noktada gerekli önlemlerimizi aldık. Arada da yol olduğu için yangının bu bölgeye geçme riski yok denecek kadar az. Osmaniye, Adana, Hatay ve Mersin'den takviye ekiplerin bir kısmı geldi, bir kısmı da yolda. Şu anda sahada 15 arazöz var, 15 arazöz de takviye olarak yolda, geliyor. 4 su tankı ile 11 itfaiye aracımız var, 2 dozerimiz var, 5 uçak ve 7 helikopterle müdahaleye devam ediyoruz. Yangını en kısa sürede kontrol altına alarak söndürmek için hızlı bir şekilde çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Yangına 15 arazöz, 4 su tankı, 2 dozer, 11 itfaiye aracı, 6 yangın ilk müdahale aracı, 235 personel, 7 helikopter ve 5 uçak ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.