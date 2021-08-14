Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 8 kişi hayatını kaybetti

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun yaptığı açıklamada, gün içerisinde Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktığını anımsattı.

Orman yangınına hem karadan hem de havadan müdahale edildiğini belirten Coşkun, "Bölgeye uçak da sevk etmiştik ancak bir süre önce uçakla irtibat kesildi ve düştü. Şu an olay çok yeni. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda ekip gönderdik." dedi.

Uçağın Beşen Mahallesi Kısık Vadisi'nde düştüğünü kaydeden Coşkun, "Mürettebat sayısıyla ilgili henüz net bir şey söylemek mümkün değil. Ekiplerimiz olay yerine ulaşmaya çalışıyor. Bölgede kara yolu söz konusu değil. Zorlu ve sarp bir arazi söz konusu. Ekiplerimizin kısa zamanda bölgeye ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

8 kişi hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Be-200 uçağı Adana yakınlarında iniş yaparken düştü. Kazayı araştırmak üzere bir ekip kaza bölgesine gönderildi.” denildi.

Son yapılan açıklamaya göre, uçakta bulunan sekiz kişi hayatını kaybetti.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, uçak kazasına ait görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.

Memleketim Kahramanmaraş’a maalesef yangını söndürme uçağı düştü . Kazayı Köylüler ihbar etti. pic.twitter.com/KWgWr3O1g2 — Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) August 14, 2021

Öztunç, "Memleketim Kahramanmaraş’a maalesef yangını söndürme uçağı düştü. Kazayı köylüler ihbar etti." dedi.

MSB’den arama kurtarma çalışmalarına destek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarına bir helikopter ve bir uçakla destek verildiğini bildirdi.

Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana'dan havalanan Rus yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğradığı anımsatıldı.

Açıklamada, olayın ardından İncirlik'ten bir helikopter ile Konya'dan bir uçağın arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için görevlendirildiği belirtildi.