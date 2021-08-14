Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz ve 100 işçi yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Uçak düştü
Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü. Bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.
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