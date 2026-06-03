Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Naci Görür'den açıklama!

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 13.12'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), çevre illerde de hissedilen depremin yerin 12,46 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Pazarcık segmenti üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

"Muhtemelen artçı nitelikte"

Prof. Dr. Naci Görür, depremin sığ bir noktada meydana geldiğini ifade ederek, bölgeye ilişkin endişe verici bir durum olmadığını söyledi.

Görür, söz konusu depremin 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede devam eden artçı hareketlerden biri olabileceğini değerlendirdi.

Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Armutlu-Pazarcık-Kahramanmaraş’ta 4,4, sığ bir deprem oldu. Deprem Pazarcık segmanı üzerinde. Muhtmelen artçı nitlikte. Endişe edilecek bir şey yok. Enerjisi büyük ölçüde boşalmış bölge. Geçmiş olsun"