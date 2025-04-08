Kahramanmaraş'taki 'Dünyanın en saçma binası'nın yerine iş hanı yapılıyor

Kahramanmaraş’ta, bir dönem mimarisiyle dünya çapında gündeme gelen ve "Dünyanın en saçma binası" olarak anılan Özel İdare İş Merkezi’nin yerine yeni bir iş hanı projesi başlatıldı. 1994 yılında inşa edilen ve Google aramalarında ilginç mimarisiyle öne çıkan bina, 6 Şubat depremlerinden önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım ihalesiyle ortadan kaldırılmıştı.

Depremin ardından şehirde başlatılan yeniden imar çalışmaları kapsamında, Özel İdare İş Merkezi’nin bulunduğu alanda 3 katlı yeni bir iş hanı inşa ediliyor. Küçük esnafa yönelik dükkân ve ofislerin yer alacağı projede, çevre düzenlemesi ve otopark alanları da bulunacak. Projenin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Vatandaşlar ve bölge esnafı, ticari hareketliliğin yeniden sağlanacak olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Trabzon Caddesi’nde esnaflık yapan Ali Osman Uslu, "Ben 40 yıldır Trabzon Caddesi'nde esnafım. Allah böyle depremler bir daha yaşatmasın. Bu alanda belediyemiz bize konteyner yaptı. İnşaat sahasında ve süreç zor geçiyor idare edeceğiz. Trabzon Caddesi ve Azerbaycan Bulvarı'nın ayağa kalkması gerekiyor. Özel İdare Binası genellikle konut düşünülmemiş, ofis ve büro tarzı yerler düşünülmüş. Umarız güzel olur" dedi.

Bir diğer esnaf Haydar Yeşil ise, "Bu bölge şehrin can damarı. Özel İdare binamız çok sağlamdı ve yıkılması gerekiyordu ki yetkililer yıktı. İnşallah yenisi de yapılır. Bizim yapılan inşaat çalışmalarıyla ilgili pek bilgimiz yok" ifadelerini kullandı.

Yeni iş hanının tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki ticaretin yeniden canlanması ve küçük esnafa destek sağlanması bekleniyor.