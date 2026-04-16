Kahramanmaraş'taki okul katliamında çarpıcı detay: Failin bilgisayarında bulundu

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin düzenlediği silahlı saldırıda 8’i öğrenci, biri öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı.

Okulda saldırıya ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Başsavcılık, saldırıyı gerçekleştiren failin dijital materyallerinde, olaydan günler önce hazırlanmış dikkat çekici bir belgeye ulaşıldığını açıkladı.

Dijital incelemede kritik belge bulundu

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, failin evinde gerçekleştirilen aramada bilgisayar ve cep telefonu gibi dijital materyallere el konulduğu belirtildi.

Eylemi önceden planlamış

Açıklamada, yapılan incelemelerde failin bilgisayarında 11.04.2026 tarihli bir belgeye ulaşıldığı vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Olayı gerçekleştiren failin yapılan ev aramasında, kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konulmuş ve dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11.04.2026 tarihli bir belge içeriğine ulaşılmıştır."

Terör bağlantısına rastlanmadı

Başsavcılık, mevcut bulgular doğrultusunda saldırının herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının tespit edilemediğini bildirdi.