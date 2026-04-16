Kahramanmaraş'taki Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin ifadesi ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Saldırgan öğrencinin olaydan kısa süre önce atış talimi yaptığı bilgisi dikkat çekerken, babasının emniyette verdiği ifade soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer aldı.

Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin tutuklanan babası Uğur Mersinli'nin emniyetteki ifadesinde, olaydan iki gün önce oğluyla birlikte poligona gittiğini söylediği öğrenildi.

Baba Mersinli ifadesinde, "Oğlum interaktif oyunlar oynardı, odasına girdiğimde ise her şeyi kapatırdı. Yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını, kendisine ne zaman yaptıracağımı sordu. Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım" dedi.

Mersinli'nin ifadesinde, "Psikolog, oğlumun topluma uyumu noktasında problem yaşayacağını, biraz takip edilmesi gerektiğini söyledi. 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır, iki tane de av tüfeğim vardır. Bunlar da mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Arkadaşımıza 'sizi öldüreceğim' dedi

Olayın ardından aynı okulda eğitim gören bir öğrencinin anlatımı da soruşturma dosyasına yansıdı. Öğrenci, saldırganın daha önce arkadaşlarına yönelik tehditlerde bulunduğunu öne sürerken, olay anında yaşanan panik anlarını da detaylı şekilde aktardı.

Olay anını anlatan öğrenci, "Evde arkadaşlarla oturuyorduk. Bir anda sesler geldi. Camdan atlayanlar, kaçmaya çalışanlar vardı. Çok sayıda öğrenci vardı, kanlar gördük. Korktuk, önce uzaklaştık. Sonra geri gelip ne olduğunu öğrenmeye çalıştık. Polisler geldi. Arkadaşımıza 'sizi öldüreceğim' demiş. Biz de bunu arkadaşımızdan duyduk. O sınıftaymış çünkü. Silah seslerini duyduktan sonra büyük panik yaşadık" dedi.

Dijital materyallerde dikkat çeken belge

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, şüphelinin evinde yapılan aramalarda bilgisayar ve cep telefonu gibi dijital materyallere el konuldu. İncelemelerde, saldırganın bilgisayarında 11.04.2026 tarihli ve yakın dönemde büyük bir eylem planladığına işaret eden bir belgeye ulaşıldığı bildirildi.

Profil fotoğrafında korkunç detay

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ilk incelemelerde ise saldırganın WhatsApp profilinde, 2014 yılında ABD’de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger’e atıfta bulunan bir görsel kullandığının tespit edildiği kaydedildi.