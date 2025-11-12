Kahrolduk... 20 askerimiz uçak kazasında şehit düştü
Dün Gürcistan-Azerbaycan sınırında askerî kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu.
Dün Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan dört motorlu turboprop askeri nakliye uçağı Lockheed C-130 Hercules, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.
Milli Savunma Bakanlığı, şehit olan 20 askerin kimliğini açıkladı.
Bir taziye mesajı yayınlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şu ifadeleri kullandı:
"Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan C-130 askerî kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
Milli Savunma Bakanlığı, düşen askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldığını, uçağın düşme sebebinin kaza kırım ekibi tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirleneceğini bildirdi.
Şehit askerlerin kimlikleri şöyle:
- Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
- Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
- Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
- Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
- Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
- Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın
- Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
- Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
- Hava Uçak Bakım Kıdemli Başçavuş Ümit İNCE
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş
- Hava Uçak Bakım Astsubay Ramazan Yağız