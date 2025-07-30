Kahvaltılık Kilis zahterine coğrafi tescil

Kilis Belediyesi'nin başvurusuyla kahvaltılık zahter, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaretle tescillendi.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, kahvaltılık zahterin kırık leblebi, karpuz çekirdeği, kavun çekirdeği, menengic, sumak, bulgur, beyaz susam, kahverengi susam, kimyon, kekik, kişniş, toz kırmızı biber ve tuz gibi birçok doğal ürünün kavrulup toz haline getirilmesiyle hazırlandığını anlattı.

Başkan Bilecen, "Bundan sonra lokanta ve restoran menülerinde bu ürün mutlaka ‘Kilis zahteri' olarak yazılmalı. Yazılmadığında bildirim yapın, biz düzelttiririz" ifadelerini kullandı.