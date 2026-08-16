Kahve Dünyası'nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

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Altınmarka Grubu'nun kurucusu ve Kahve Dünyası'nın sahibi iş insanı Birol Altınkılıç, hayatını kaybetti.

1992 yılında kurduğu Altınmarka Grubu'nu zaman içinde büyüten Altınkılıç, kakao, çikolata ve kahve sektörlerinde Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden birinin oluşmasına öncülük etti.

Altınmarka Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Kahve Dünyası da Türkiye'nin en bilinen kahve ve çikolata markalarından biri haline geldi. Altınkılıç'ın girişimcilik yolculuğu, özellikle kakao ve çikolata üretimindeki yatırımlarıyla dikkat çekiyordu.

İş dünyasında uzun yıllar faaliyet gösteren Altınkılıç'ın vefat haberi, iş çevrelerinde ve kendisini tanıyanlar arasında üzüntüyle karşılandı.

Altınkılıç'ın cenaze törenine ilişkin detayların ailesi tarafından paylaşılması bekleniyor.