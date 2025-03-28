Kahve paylaşımı sonrası Mustafa Varank'a soruşturma açıldı

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank hakkında Ticaret Bakanlığı "örtülü reklam" soruşturması başlatıldı.

CHP'nin bir kahve zinciri markasını boykot etme kararına AK Parti cephesinden tepki gelmişti. Birçok AK Partili isim kahve zincirine giderek, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunmuştu.

O isimlerden biri de AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tı. Varank'ın kahve videolu paylaşımı sonrası Ticaret Bakanlığı soruşturma başlattı.

"Paylaşımım reklam amaçlı değil"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Varank, hakkındaki şikayetler ve kendi talebi doğrultusunda paylaşımıyla ilgili inceleme başlatıldığını, paylaşımının reklam amaçlı olmadığını ifade etti:

"Şikayetler ve benim de talebim doğrultusunda Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, paylaşımım ile ilgili inceleme başlatmış, tarafıma cevaplanmak üzere sorular göndermiştir.

Paylaşımın, reklam amaçlı değil CHP Genel Başkanı'nın yerli markalara karşı hasmane, ayrımcı ve faşizan siyasi tutumuna karşı yapıldığı zaten kamuoyunun malumu.

Ama bu eylemle, maddi çıkar karşılığı örtülü reklam arasındaki farkı herkesin anlaması için Bakanlığımızın soruşturmasında talep edilen cevap ve bilgileri süresi içerisinde kendilerine teslim edip, neticeyi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağım.

Hassasiyeti sebebiyle @ticaret Bakanlığı'na teşekkür ediyorum."