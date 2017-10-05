Kahveye AB ayarı geldi

05 Ekim 2017

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, öğütülmüş kahve ve çözünebilir kahvelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ilişkin kriter değişti. Avrupa Birliği'nin direktifiyle uluslararası standartlarda bulunmaması ve diğer kriterlerin (ksiloz ve glukoz miktarı) taklit ve tağşiş tespitinde yeterli olması nedeniyle "suda çözünen külün alkaliliği"ne ilişkin kriter, tebliğ kapsamından çıkarıldı.

Kaynak: AA