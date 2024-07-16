Kalamış Yat Limanı ihalesinin en yüksek teklifi: 505 milyon dolar

İhaleye, Vahit Karaarslan, Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ, Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama İthalat İhracat AŞ, Ceynak Yatırım Holding AŞ, Koç Holding'in bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ ve Silahtaroğlu Mühendislik İnşaat Anonim Şirketi/Sinyar Enterprises-Sole Proprietorship L.L.C Ortak Girişim Grubu katıldı.

Elemesiz turda en yüksek teklif 300 milyon 1 dolar oldu. İhalenin elemeli yazılı ilk turunda en düşük teklifi veren Silahtaroğlu Mühendislik İnşaat Anonim Şirketi/Sinyar Enterprises-Sole Proprietorship L.L.C Ortak Girişim Grubu, ikinci elemeli yazılı turda ise Ceynak Yatırım Holding AŞ elendi. İhalede, 410 milyon dolar 'başlangıç fiyatı' ve 1 milyon dolar artırma aralığıyla açık artırmaya geçildi. 27 tur süren açık artırmada en yüksek teklif, 505 milyon dolarla, Vahit Karaarslan'dan geldi.