Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuru süreci, küresel gıda ve enerji güvenliği, terörle mücadele, Ukrayna'daki savaş, Suriye ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nın hayata geçirilmesi ile bölgesel konular, ekonomi, enerji ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin arttırılması beklentisinin dile getirildiği görüşmede, Ukrayna'daki savaşın uzamasının gıda ve enerji güvenliği ile küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğine işaret edildi.

Ukraynalı mülteci sayısının artması ve çatışma bölgelerinde ortaya çıkan insani durumdan duyulan endişenin ifade edildiği görüşmede, Ukrayna'daki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi için müzakere sürecine yeniden ivme kazandırılmasının elzem olduğu vurgulandı.

NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin, ittifakın güvenlik ve terörle mücadele konusundaki değer ve ilkelerini benimsemek durumunda olduğu belirtilen görüşmede, bu bağlamda İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütleri konusunda somut adımlar atmalarının elzem olduğunun altı çizildi.

PKK/PYD/YPG terör örgütünün Türkiye'nin ulusal güvenliğine ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekilen görüşmede, Türkiye'nin tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.

Görüşmede, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz dahil tüm bölgede ulusal çıkarlarını koruyan, barış ve istikrarı esas alan yapıcı bir yaklaşım sergilemeyi sürdüreceği kaydedildi.