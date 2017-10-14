Kalın: Anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz

14 Ekim 2017

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Filistin'de Hamas ve Fetih arasındaki uzlaşı görüşmelerinde anlaşmaya varılmasıyla alakalı açıklamada bulundu.

"İmzalanan ve Filistinli kardeşlerimiz arasında bir süredir devam eden bölünmüşlük halini nihayete erdiren Ulusal Uzlaşı Anlaşması'nı memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Kalın, "Filistin'de yaşanan siyasi diyalog süreci, uluslararası topluma birtakım sorumluluklar yüklemektedir. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası örgütlere insani krizin sona erdirilmesi, barış sürecinin canlandırılması ve iki devletli çözüm için gerekli adımların gecikmeden atılması çağrımızı yineliyoruz" şeklinde değerlendirme yaptı.

Kaynak: AA