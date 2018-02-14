Kalın: Her türlü ihanete karşı bu millet kazanacak
Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ''Her türlü düşmanlığa ve ihanete karşı bu millet kazanacak'' ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
Kalın, mesajında şu ifadeleri kullandı:
''Sırtını kime dayarsa dayasın terör örgütleri ve destekçileri kaybedecek. Her türlü düşmanlığa ve ihanete karşı bu millet kazanacak ve bayrağımız özgürce dalgalanacak.''
Sırtını kime dayarsa dayasın terör örgütleri ve destekçileri kaybedecek. Her türlü düşmanlığa ve ihanete karşı bu millet kazanacak ve bayrağımız özgürce dalgalanacak. pic.twitter.com/Q0eK22J1jT— Ibrahim Kalin (@ikalin1) 14 Şubat 2018