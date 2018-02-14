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Kalın: Her türlü ihanete karşı bu millet kazanacak

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ''Her türlü düşmanlığa ve ihanete karşı bu millet kazanacak'' ifadesini kullandı.

Kalın: Her türlü ihanete karşı bu millet kazanacak
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Kalın, mesajında şu ifadeleri kullandı:

''Sırtını kime dayarsa dayasın terör örgütleri ve destekçileri kaybedecek. Her türlü düşmanlığa ve ihanete karşı bu millet kazanacak ve bayrağımız özgürce dalgalanacak.''

Son dakika İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı

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