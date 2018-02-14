Kalın: Her türlü ihanete karşı bu millet kazanacak

14 Şubat 2018

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Kalın, mesajında şu ifadeleri kullandı:

''Sırtını kime dayarsa dayasın terör örgütleri ve destekçileri kaybedecek. Her türlü düşmanlığa ve ihanete karşı bu millet kazanacak ve bayrağımız özgürce dalgalanacak.''