Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey bir araya geldi. Toplantıda, İdlib'de yaşanan gerginlik görüşüldü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bir araya geldi.
Görüşmede, İdlib'de rejim tarafından Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.
Türkiye'nin kararlılığı vurgulandı
Kalın-Jeffrey görüşmesinde, İdlib mutabakatı kapsamında Türk askeri ve sivillerin korunması konusunda Türkiye’nin kararlılığı güçlü şekilde vurgulandı.
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Kaynak: AA