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Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey bir araya geldi. Toplantıda, İdlib'de yaşanan gerginlik görüşüldü.

Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey bir araya geldi
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bir araya geldi.

Görüşmede, İdlib'de rejim tarafından Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin kararlılığı vurgulandı

Kalın-Jeffrey görüşmesinde, İdlib mutabakatı kapsamında Türk askeri ve sivillerin korunması konusunda Türkiye’nin kararlılığı güçlü şekilde vurgulandı.

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Kaynak: AA

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