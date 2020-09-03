Kalın ile O’Brien arasında 'Doğu Akdeniz' görüşmesi

03 Eylül 2020

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonda yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve Doğu Akdeniz'deki son durum ile bölgesel meselelerin ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Kalın ve O’Brien arasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve Doğu Akdeniz’deki son durum ile bölgesel meseleler değerlendirildi.

Görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de gerilimden yana olmadığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi adil bir paylaşım modelinin hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

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Kaynak: AA