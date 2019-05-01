Kalın-Jeffrey toplantısı: Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, güvenli bölgeyi görüştü. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, bu adımın, Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidereceği ifade edildi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki Türk heyeti ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki ABD heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Toplantı 2 saat sürdü.
Görüşmede; güvenli bölge, Münbiç yol haritası, İdlib mutabakatı, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve yeniden inşası konuları gündeme geldi.
Oluşturulması planlanan güvenli bölge ile Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderileceği ve bölgenin tüm terör gruplarından temizleneceği ifade edildi.
Bu konuda Türk ve ABD teknik heyetlerinin yapacağı müzakerelerin ardından nihai sonuca varılması ve uygulanması konusunda fikir birliğine varıldı.
Kaynak: AA